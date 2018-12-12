Греф допустил, что Сбербанк могут переименовать

Сбербанк может сменить свое название.

Как сообщил глава банка, Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия. "Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк, мы уже достаточно большая экосистема", — сказал он.

При этом председатель правления уточнил, что финансовое подразделение сохранит название "банк", как того требует закон.

Как отметил Греф, вопрос в настоящее время обсуждается, а потому пока рано говорить о чем-то конкретном, сообщает РИА "Новости".

В конце ноября Сбербанк стал самой дорогой компанией России. 22 ноября, к моменту закрытия торгов, обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 руб., а привилегированные — на 0,52% до 172,9 руб. После этого капитализация Сбербанка достигла 4,47 трлн руб.