12 Декабря 2018
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Политика В России

Путин не исключил изменения закона о митингах

Российский президент заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, однако отметил, что решения должны быть взвешенными.
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"Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять. Но я обратил бы ваше внимание и на другие слова. По поводу Людмилы Михайловны [Алексеевой], вы сказали, что она была задержана даже в 2009 году, потом многое изменилось, и вы добавили: "Она умела находить компромисс". Понимаете, значит, в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Тем не менее, посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет?" - сказал Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Кремль подкинул митингующим еще одну свинью – теперь организаторы протестных акций должны уведомлять об отмене мероприятия минимум за день до начала, в противном случае им грозят штрафы: для физических лиц от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических – от 20 тыс. до 100 тыс. руб.

Кажется, вполне логичная мера, ведь на все мероприятия привлекают полицию, утверждают документы, а акции по различным причинам отменяются. Однако с этим не согласны эксперты – кроме очередного "закручивания гаек" и установления новых препонов на пути народного негодования, они никакой пользы не видят.

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Путин не исключил изменения закона о митингах

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Теги: Путин, закон о митингах, протест



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