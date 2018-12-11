11 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На благоустройство Челябинска в 2019 году потратят около миллиарда рублей

На благоустройство Челябинска в 2019 году будет направлено 913,71 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как отметил Борис Дубровский, решение по проектам благоустройства должны принимать жители.

"Наша главная цель – улучшение качества жизни в каждом населенном пункте Челябинской области", – подчеркнул он.

Так, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" будет выделено 431,73 млн рублей, еще 481,98 млн направят на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

В Калининском районе в следующем году будет обустроена прогулочная зона на Университетской Набережной. В Курчатовском районе реконструируют сквер Красного Урала и 40-летия Победы. В Ленинском районе начнутся работы в парке "Плодушка". В Металлургическом районе облагородят сквер "Юбилейный". В Советском районе благоустроят пляж на переулке Дачном в поселке Смолино, стадион АМЗ, сквер им. Колющенко, сквер рядом с ДК "Бригантина", пешеходную зону по улице Красная. В Тракторозаводском районе пройдут работы в детском парке им. В.В. Терешковой. В центральном районе благоустроят бульвар на проспекте Ленина.

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На благоустройство Челябинска в 2019 году потратят около миллиарда рублей

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Теги: благоустройство, ШОС, Борис Дубровский,



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