11 Декабря 2018
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Экономика В России

Генпрокуратура сможет запрашивать у иностранных банков информацию о вкладах чиновников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Генеральную прокуратуру полномочиями запрашивать через Центральный банк России (ЦБ) информацию о заграничных вкладах чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.
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Президентские поправки позволят Генпрокуратуре направлять запросы в ЦБ РФ с тем, чтобы тот обратился в центральный банк или иной орган банковского надзора иностранного государства за информации о наличии вкладов у лиц, которым запрещено хранить деньги и ценности за рубежом.

Если Генпрокуратура не сможет получить такую информацию, надзорное ведомство должно будет направить запрос в ЦБ РФ, чтобы тот уже самостоятельно запросил необходимую информацию в заграничных финансовых организациях.

"Предлагаемый алгоритм повысит качество взаимодействия, эффективность запросов и более качественную борьбу с коррупцией", - заявил полномочий представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный напомнил, что госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

"Процесс выявления незадекларированных счетов будет более действенным. Поправки направлены на оперативное получение информации", - заметил он.

Напомним, государственным служащим, депутатам, руководителям ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, главам муниципалитетов запрещено владеть иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках.

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Генпрокуратура сможет запрашивать у иностранных банков информацию о вкладах чиновников

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Теги: счет, вклад, чиновник, госслужащий, коррупция, генпрокуратура, госдума



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