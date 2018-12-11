11 Декабря 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Источники в мэрии: уволен глава горзрдава Екатеринбурга

Александр Дорнбуш уволен с должности начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, об этом Накануне.RU сообщили источники в мэрии областной столицы.

Инсайдеры сообщают, что решение об увольнении чиновника принял глава города Александр Высокинский сразу после заседания гордумы, на котором Дорнбуш выступил за принятие обращения к губернатору Свердловской области о необходимости финансирования программы помощи онкобольным Екатеринбурга.

Напомним, что Высокинский через спикера грдумы Игоря Володина призвал депутатов отложить принятие этого документа, чтобы не ставить главу региона в "неудобное положение".

Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов даже пояснил народным избранникам: "Этим обращением мы можем поставить губернатора в неудобное положение, если выяснится, что у области такая программа [помощи больным раком] есть, но она не исполняется".

Однако Дорнбуш довел до депутатов информацию, что у горздрава уже есть готовый план создания восьми специализированных медицинских центров, а от губернатора требуется лишь одобрение, чтобы город получил средства из федерального бюджета. В итоге обращение все же приняли.

В администрации Екатеринбурга о последних кадровых решениях Высокинского ничего не знают.

"Пока такой информации нет", - прокомментировал Накануне.RU разговоры об увольнении руководителя горздрава пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Дорнбуш считается человеком из команды бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова.

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Источники в мэрии: уволен глава горзрдава Екатеринбурга

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Теги: Александр Дорнбуш, управление здравоохранения Екатеринбурга, мэрия, Александр Высокинский



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