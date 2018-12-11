11 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На Южном Урале для жителей горного кластера утвердили тариф на вывоз мусора

В Челябинской области утвержден предельный единый тариф на услугу для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории горного кластера в размере 313,33 рублей за кубометр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минтарифа.

Напомним, в горный кластер входят Саткинский, Ашинский, Катав-Ивановский районы, Усть-Катав и ЗАТО Трехгорный.

Регоператором по обращению с ТКО в данном кластере стал МУП "Комритсервис", которое заявило на первый год действия соглашения предельный единый тариф в размере 488,92 руб./куб. м. Однако после проведения экономической обоснованности расходов тариф был снижен на 35,9% до 313,33 руб./куб. м.

Таким образом, жителям придется платить в многоквартирных домах 54,52 руб. в месяц с проживающего, а в индивидуальных жилых домах – 42,09 руб. в месяц.

Добавим, что с 1 июля 2019 года тариф вырастет до 332,62 руб./куб. м.

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На Южном Урале для жителей горного кластера утвердили тариф на вывоз мусора

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Теги: горный кластер, мусор, тариф,



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