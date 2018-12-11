11 Декабря 2018
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Общество

"Гениально орудуя секретной техникой": звезды спорта и шоу-бизнеса потянулись посмотреть на Куинджи

В Третьяковской галерее началось паломничество: здесь открылась выставка полотен Архипа Куинджи. Одним только желанием посетить этот вернисаж футболист Федор Смолов (27) покорил журналистку Ксению Собчак (37).

Прикоснуться к прекрасному пожелала и девушка рэпера Тимати – Анастасия Решетова (22). Увы, посетить перед этим библиотеку девушка не сочла нужным. Поэтому в ее сообщении в Instagram, посвященном выставке, встречаются очень странные обороты: "Полноценным образом человек никогда не постигнет себя без его связи с природой. Архип Куинджи , на мой взгляд, гениально орудуя совершенно уникальной секретной техникой нанесения красок, показывает красОты нашей земли. Его работы имеют свой неповторимый почерк, благодаря тому, как Куинджи умело превращает цвет в свет! Это великий талант - иметь такой "чувствительный глаз".

Фото к тексту Решетова приложила не только с картинами, но и со своим силуэтом на фоне музейных стен. В комментариях остряки уже вспоминают произведение группы "Ленинград": " Водиииил меня Серега на выставкуууу... и далее по тексту". На критику в адрес косноязычного высказывания Анастасия ответила так (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.): "Я не прибегаю к услугам копирайтера, так как считаю , что являюсь достаточно разумным человеком, который в состоянии иногда поделиться собственными мыслями Хочу отметить, что разговаривать могу по-разному. Например, употребляя слова из молодежного жаргона, или общаюсь довольно примитивным языком , ограничиваюсь словарным запасом не намного выше , чем он был у Элочки -Людоедки. При этом , могу абсолютно уверенно и полноценно изложить свои мысли, если это потребуется. А требуется довольно часто".

ÐÐ½Ð°ÑÑ‚Ð°ÑÐ¸Ñ Ð ÐµÑˆÐµÑ‚Ð¾Ð²Ð° Ð²Ñ‹ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÐ° Ð¼ÑƒÐ·ÐµÐ¹ ÐÑ€Ñ…Ð¸Ð¿ ÐšÑƒÐ¸Ð½Ð´Ð¶Ð¸ Ð¢Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð°Ð»ÐµÑ€ÐµÑ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/volkonskaya.reshetova

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"Гениально орудуя секретной техникой": звезды спорта и шоу-бизнеса потянулись посмотреть на Куинджи

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Теги: шоу-бизнес, уровень культуры, выставка архипа куинджи, третьяковская галерея



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