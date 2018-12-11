На уральском кинофестивале детям показывали порно. Куйвашева просят разобраться

Уральский родительский комитет недоволен проведением в Екатеринбурге 15-го кинофестиваля "Кинопроба", где якобы подросткам показывали фильм со сценами группового секса, а также демонстрировали крупным планом половые органы.

В родительском комитете заинтересовались тем, что при показе фильма отсутствовала возрастная маркировка, а в зале находились дети и подростки.

Как сообщил Накануне.RU председатель УРК Евгений Жабреев, разобраться в случившемся попросят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Родители намерены добиться отчета о проведении мероприятия от министерства культуры Свердловской области и управления культуры Екатеринбурга.

Обращения будут также направлены в адрес прокурора и в адрес уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области.

Фестиваль проводился в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря. В этом году проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. "Это дало фестивалю дополнительные возможности", - отмечали организаторы.