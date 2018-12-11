Захарова на форуме СМИ в Салехарде покаталась на оленях

В Салехарде стартовал международный форум средств массовой информации "Arctic Media World". В числе 200 журналистов из 25 стран мира на Ямал прилетели, в частности, председатель союза журналистов России Владимир Соловьёв и официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

На открытии конгресса выступил глава арктического региона Дмитрий Артюхов. Он отметил, что Ямал – это северный форпост российского государства, энергетическое сердце нашей страны.

"Арктика сегодня – месторождение новостей, и оно действительно неисчерпаемо. Именно поэтому так много зависит от вашего профессионального взгляда", - сказал Артюхов.

"Арктический медиамир" - первое в истории Ямала масштабное мероприятие такого формата, которое объединило представителей медиаиндустрии циркумполярного региона, ведущих экспертов, учёных и политиков для обсуждения актуальных вопросов развития арктических территорий.

Программа конгресса включает в себя обширную деловую часть. Губернатор Ямала выступил с докладом на одной из главных тематических площадок форума "Экология в Арктике". Также в рамках панельных сессий 10 декабря изучили "Сохранение традиций КМНС" и "Социально-экономическое развитие Арктики". В завершение деловой программы конгресса состоится подписание соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями Союза журналистов России.

Захарова поделилась в своем Instagram фотографиями "встречи" с оленями, подписав снимки так: "Есть контакт! Салехард".