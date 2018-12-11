11 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Мэрия и депутаты стеснялись беспокоить губернатора из-за роста смертности от рака в Екатеринбурге

Депутаты думы Екатеринбурга после долгих препирательств все-таки решились обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать помощь онкологическим больным, передает корреспондент Накануне.RU.

Этому предшествовало бурное обсуждение: оставлять ли вообще вопрос в повестке заседания. Председатель думы Игорь Володин поначалу заявил, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский счел обращение "сырым", а потому его надо отправить на доработку.

"В ближайшее время у него [Высокинского] запланирована встреча с главой областного минздрава, вопросы [к тексту документа] также возникли у юридического отдела, поэтому давайте мы рассмотрим обращение на нашем следующем заседании", - предложил спикер.

Однако ему возразила председатель комиссии по здравоохранению Римма Скоморохова, отметившая, что у членов этой комиссии и депутатов, которые присутствовали на её заседании при обсуждении текста документа, никакого непонимания не возникло.

"Смертность по онкологии увеличивается, нужны дополнительные средства, так почему исключается такой важный вопрос?" – возмутилась Скоморохова.

Ее поддержал депутат Дмитрий Сергин, по его мнению, у областного министерства здравоохранения нет программы раннего выявления рака, а смертность от онкозаболеваний постоянно растет, поэтому надо воздействовать на региональные власти через представительный орган Екатеринбурга.

"Давайте обсудим этот вопрос, потом никто не мешает его доработать", - предложил Сергин.

В результате вопрос в повестку все-таки включили. Руководитель управления городского здравоохранения Александр Дорнбуш отметил, что нужна просто добрая воля губернатора, поскольку для областного бюджета решение проблемы ничего не будет стоить: средства в размере 600 млн. руб. готова выделить федерация, а у горздрава уже есть готовый план создания восьми специализированных медицинских центров. То есть требуется лишь согласие областного руководства. По его словам, смертность от онкологии в Екатеринбурге растет на 1% в год, и если динамика сохранится, то в 2019 году, согласно прогнозам, в столице Среднего Урала умрет на 160 человек больше, чем в текущем году.

Но тут за позицию Высокинского (отложить вопрос) вступился вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов.

"Этим обращением мы можем поставить губернатора в неудобное положение, если выяснится, что у области такая программа есть, но она не исполняется", - заявил чиновник, недавно назначенный на должность решением главы города.

Многих депутатов такая постановка вопроса возмутила, поскольку промедление в данном вопросе – подобно смерти. В итоге уже после заседания обращение доработали - в ближайшие дни оно поступит на рассмотрение губернатору.

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Мэрия и депутаты стеснялись беспокоить губернатора из-за роста смертности от рака в Екатеринбурге

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Теги: дума Екатеринбурга, онкология, смертность, Евгений Куйвашев, Александр Высокинский, Игорь Володин, Александр Дорнбуш



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