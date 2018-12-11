Елистратов получил прокурорское представление за незаконную рекламу в центре Челябинска

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов получил прокурорское представление за незаконную рекламу в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка законности размещения рекламных конструкций на фасадах жилых и административных зданий по проспекту Ленина.

Ведомство установило, что управлением наружной рекламы и информации ненадлежащим образом выполняются возложенные на него полномочия. Так, управление реагирует лишь на основании поступивших сигналов, и самостоятельно не принимает меры к выявлению и демонтажу незаконной рекламы.

В ходе проверки, было выявлено 27 фактов незаконного размещения рекламных конструкций на фасадах зданий.

По итогам проверки прокуратура намерена подготовить предложения в Положение о порядке распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске.

Кроме того, управлением не принимаются меры к взысканию с владельцев незаконно установленных рекламных конструкций бюджетных средств, затраченных на их демонтаж.

Прокурорское представление также внесено начальнику УМВД по Челябинску.