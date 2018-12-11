11 Декабря 2018
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Общество Приволжский ФО

В Кирове заблокировали сайт фиктивных браков для получения российского гражданства

Прокуратура Юрьянского района Кировской области добилась блокировки интернет-ресурса, на котором иностранные граждане могли бырать себе супругу с российским гражданством для дальнейшего заключения фиктивного брака.

На сайте были указаны контакты россиянок, желающих выйти замуж по фиксированной стоимости, пишет Федералпресс.

По данным прокуратуры, на данной площадке можно было увидеть "невест" из разных городов. К контактам прилагались условия и сведения о денежном вознаграждении. Пользователями ресурса являлись иностранцы, собирающиеся незаконно упростить процедуру приобретения гражданства Российской Федерации, заключив фиктивный брак.

Проведя соответствующую проверку надзорное ведомство пришло к выводу, что ресурс содержит информацию, запрещенную в России и должен быть заблокирован, сообщает Кировская областная прокуратура. Суд признал инициативу прокуратуры обоснованной и вынес решение о блокировке.

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В Кирове заблокировали сайт фиктивных браков для получения российского гражданства

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Теги: фиктивный брак, сайт, блокировка



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