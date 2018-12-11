В Чувашии воры-сладкоежки похитили 440 банок мёда из грузового вагона

В Вурнарском районе Чувашии трое местных жителей подозреваются в краже 440 банок пчелиного мёда из грузового вагона поезда. Следственное отделение Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте завело уголовное дело по данному факту.

Вскрытие контейнера бригада поезда обнаружила на станции Сергач, пишет Федералпресс. За несколько часов до прибытия на нее у грузового состава была длительная стоянка в Вурнарах.

Прибыв на предыдущую станцию сотрудники полиции обнаружили там более 440 полулитровых банок пчелиного мёда, спрятанных возле опоры контактной сети и накрытых сухой травой и ветками. Чуть позже при попытке вывезти похищенное на машине был задержан 26-летний местный житель. В дальнейшем полицейские задержали двоих его сообщников.

Стоимость похищенного мёда оценивается в 87 тыс. руб. Сейчас мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.