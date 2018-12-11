Главу "Уральской свинцовой компании" обвинили в загрязнении почвы и уничтожении леса

В Свердловской области передано в суд уголовное дело заместителя директора по развитию ООО "Уральская свинцовая компания". Его обвиняют в нарушениях при транспортировке отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды и уничтожение леса.

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Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, несмотря на занимаемую должность, фактически мужчина руководил данным предприятием, и в 2016-2017 годах давал указания работникам вывозить отходы аккумуляторной серной кислоты и сливать их на природе. Те сливали ее на участок местности в границах Верхнего Тагила.

Впоследствии выяснилось, что это привело к загрязнению почвы свинцом в концентрации, превышающей предельно-допустимую в 4,2 раза. Также в результате оказались уничтожены 71 береза, две сосны, 20 осин, две пихты и 11 елей, произраставших на данной территории. От загрязнения окружающей среды и уничтожения лесных насаждений был причинен ущерб - свыше 2,3 млн рублей.

Сейчас уголовное дело руководителя направлено на рассмотрение в Кировградский городской суд.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году жители Верхнего Тагила жаловались в прокуратуру на отходы местной ГРЭС. В ведомстве проводили проверку.