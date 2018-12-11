В Челябинске застройщик "Академ Риверсайда" пожаловался в УФАС из-за аукционов на строительство детских садиков

В Челябинске "Трест Магнитострой" пожаловался в УФАС на действия управления капитального строительства города при проведении аукционов на строительство детских садиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет об аукционах на строительство детсада в Центральном районе с начальной ценой контракта 138,3 млн руб. и детсада в микрорайоне Академ Риверсайд с начальной ценой контракта 136,1 млн руб.

Застройщик считает, что при составлении аукционной документации и расчете цен контрактов заказчиком нарушены требования Закона о контрактной системе.

В настоящий момент заключение контрактов по данным аукционам приостановлено. рассмотрение жалоб назначено на 13 декабря.