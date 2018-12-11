Опрос: для челябинцев в Конституции важны право на охрану здоровья, право на труд и судебную защиту

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область Уральский ФО

Опрос: для челябинцев в Конституции важны право на охрану здоровья, право на труд и судебную защиту

Социологи челябинского филиала РАНХиГС в преддверии Дня Конституции спросили челябинцев о важнейших положениях, закрепленных в Основном законе. Главная триада, по мнению жителей Челябинска – это право на охрану здоровья, право на труд и право на справедливую судебную практику, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Опрос проводился 6-10 декабря во всех районах города, всего было опрошено 700 жителей Челябинска. Наиболее важными конституционными правами были названы право на охрану здоровья (38,3%), право на труд и право на судебную защиту назвали приоритетными 37% опрошенных. Интересно, что лишь после этой триады были названы важнейшими право на получение образования (32,7%) и даже право на жизнь (32,3%).

К числу основных прав 29,3% опрошенных отнесли социальное обеспечение, право на свободу мысли и слово выделили 16,3% челябинцев, для 6,3% опрошенных важны права на участие в политической или общественной жизни.

4,3% респондентов вообще затруднились назвать важнейшие права, закрепленные в Конституции.

Интересно, что, согласно аналогичному опросу ВЦИОМа, по ответам российских граждан право на охрану здоровья также является важнейшим завоеванием Конституции, а вот вторая позиция опроса по российским и челябинским исследованиям не совпадают. На втором месте, по опросам ВЦИОМа, по важности – права на получение образования, в Челябинске, напомним, это право на труд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опрос: для челябинцев в Конституции важны право на охрану здоровья, право на труд и судебную защиту

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Конституция, РАНХиГС, ВЦИОМ, опросы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1013

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети