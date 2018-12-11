Опрос: для челябинцев в Конституции важны право на охрану здоровья, право на труд и судебную защиту

Социологи челябинского филиала РАНХиГС в преддверии Дня Конституции спросили челябинцев о важнейших положениях, закрепленных в Основном законе. Главная триада, по мнению жителей Челябинска – это право на охрану здоровья, право на труд и право на справедливую судебную практику, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился 6-10 декабря во всех районах города, всего было опрошено 700 жителей Челябинска. Наиболее важными конституционными правами были названы право на охрану здоровья (38,3%), право на труд и право на судебную защиту назвали приоритетными 37% опрошенных. Интересно, что лишь после этой триады были названы важнейшими право на получение образования (32,7%) и даже право на жизнь (32,3%).

К числу основных прав 29,3% опрошенных отнесли социальное обеспечение, право на свободу мысли и слово выделили 16,3% челябинцев, для 6,3% опрошенных важны права на участие в политической или общественной жизни.

4,3% респондентов вообще затруднились назвать важнейшие права, закрепленные в Конституции.

Интересно, что, согласно аналогичному опросу ВЦИОМа, по ответам российских граждан право на охрану здоровья также является важнейшим завоеванием Конституции, а вот вторая позиция опроса по российским и челябинским исследованиям не совпадают. На втором месте, по опросам ВЦИОМа, по важности – права на получение образования, в Челябинске, напомним, это право на труд.