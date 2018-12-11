В Екатеринбурге горел кондитерский цех: с огнем боролись почти полчаса

Сегодня днем в Екатеринбурге горел цех по производству кондитерских изделий. Огонь тушили почти полчаса.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Альпинистов поступил в 11 часов 15 минут: возгорание произошло на кровле цеха. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В течение 25 минут специалисты справились с огнем. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.

Причина случившегося сейчас устанавливается.