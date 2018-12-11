11 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинской области на обновление общественного транспорта трех городов потребуется 20 млрд рублей

Власти Челябинской области планируют модернизировать общественный транспорт в трех городах в рамках государственно-частного партнерства. На реализацию проекта потребуется порядка 20 млрд рублей. Об этом на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске рассказал вице-губернатор Руслан Гаттаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественный транспорт планируется обновить в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

"Именно в этих городах мы хотим на условиях ГЧП поменять представление об общественном транспорте. Сделать его комфортным, уютным, эффективным с точки зрения экономики. Задача, которую перед нами ставит губернатор, чтобы при этом не подорожал проезд и использовались экологические виды топлива", - подчеркнул он.

Планируется обновить не только автобусный и трамвайный парк, но и модернизировать трамвайные пути. Общественный транспорт должен стать не только новым и современным, но и экологическим. Так, например, автобусы будут использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.

"На этом еще получается зарабатывать. То есть концессионер, если мы берем только автомобильный транспорт, готов еще приплачивать региону, если он будет этим заниматься", - отметил вице-губернатор.

По словам Гаттарова, на каждый проект, представленный регионом, уже есть по несколько инвесторов.

"Они будут между собой конкурировать. И мы хотим, чтобы еще было больше", - заявил он.

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В Челябинской области на обновление общественного транспорта трех городов потребуется 20 млрд рублей

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Теги: общественный транспорт, трамваи, троллейбусы, Руслан Гаттаров,



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