11 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Госдеп отменили рекомендацию американским туристам не ездить в Россию

Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, куда не рекомендуется путешествовать туристам из Соединенных Штатов.

16 июня Госдеп выпустил рекомендации для желающих посетить Россию. Там она фигурировала в качестве страны, нежелательной для посещения из-за "угрозы терроризма и сексуальных домогательств".

Теперь РФ внесена в список государств, где необходимо "проявлять повышенную осторожность". При этом Северный Кавказ и Крым получили повышенный уровень угроз, передает Regnum.

Напомним, летом глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал рекомендации Госдепа. По его словам, в Вашингтоне перепутали Россию с США.

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Госдеп отменили рекомендацию американским туристам не ездить в Россию

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Теги: госдеп, туристы, россия



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