ТМК в пятый раз стала лучшим поставщиком трубной продукции для освоения морского шельфа

Трубная металлургическая компания (ТМК) снова признана лучшей в рейтинге поставщиков трубной продукции для освоения нефтегазового шельфа.

Компания уже в пятый раз обогнала отечественных и зарубежных конкурентов. Итоги за текущий год были подведены в рамках XIII ежегодной конференции "Подряды на нефтегазовом шельфе"(Нефтегазшельф-2018).

"ТМК находится в авангарде создания инновационных решений для нефтегазовых компаний", - отметил заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

Добавим, что рейтинг проводится с 2013 года с целью поддержки процессов импортозамещения при освоении нефтегазового шельфа.