Губернатор запретил свердловским чиновникам сплетничать

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Губернатор запретил свердловским чиновникам сплетничать

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения госслужащих. Официальный документ появился на портале правовой информации региона, передает корреспондент Накануне.RU

Одним из пунктов данного указа стал запрет на обсуждение в коллективе личных и профессиональных качеств гражданских служащих, что другими словами можно назвать "сплетнями".

Также свердловские чиновники отныне должны проявлять уважение, вежливость и сдержанность, соблюдать субординацию, а также самостоятельно исполнять свои должностные обязанности, не поручая их другим чиновникам.

Помимо этого, Евгений Куйвашев обозначил ряд требований к одежде чиновников. Женщинам и мужчинам рекомендовано носить классический деловой стиль. Женщинам рекомендуется прикрывать плечи жакетом или носить блузки с длинным рукавом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор запретил свердловским чиновникам сплетничать

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Куйвашев, кодекс этики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 993

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети