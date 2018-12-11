Губернатор запретил свердловским чиновникам сплетничать

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения госслужащих. Официальный документ появился на портале правовой информации региона, передает корреспондент Накануне.RU

Одним из пунктов данного указа стал запрет на обсуждение в коллективе личных и профессиональных качеств гражданских служащих, что другими словами можно назвать "сплетнями".

Также свердловские чиновники отныне должны проявлять уважение, вежливость и сдержанность, соблюдать субординацию, а также самостоятельно исполнять свои должностные обязанности, не поручая их другим чиновникам.

Помимо этого, Евгений Куйвашев обозначил ряд требований к одежде чиновников. Женщинам и мужчинам рекомендовано носить классический деловой стиль. Женщинам рекомендуется прикрывать плечи жакетом или носить блузки с длинным рукавом.