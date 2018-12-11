На Среднем Урале похитили 20 км проводов на железнодорожных перегонах

Транспортной полиции удалось раскрыть кражу линии воздушной связи на Среднем Урале. Преступники задержаны.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, биметаллические провода были похищены на перегонах "Рефт – Разъезд 228 км" и "Рефт – Алтынай". К полицейским обратились сотрудники железной дороги, которые в ходе обхода обнаружили отсутствие 20 км проводов линий воздушной связи. Вскоре были задержаны подозреваемые - жители поселка Белокаменный Асбестовского района 1995 и 1987 годов рождения. Их "взяли" прямо во время очередного преступления.

В дальнейшем выяснилось, что для совершения краж подельники приезжали на железную дорогу на легковом автомобиле, на нем же увозили в Асбест в пункт приема лома провода, срезанные при помощи специально подготовленного инструмента. В отношении похитителей возбудили сразу пять уголовных дел, причиненный ими ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сейчас проводится расследование.