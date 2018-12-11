11 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге гостиницу "Исеть" отдадут в концессию

"Исеть" отдадут в концессию для реконструкции объекта культурного наследия и дальнейшей эксплуатации гостиницы. Об этом на выездной сессии Петербургского экономического форума рассказала заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Исеть" - часть архитектурного ансамбля, выполненного в стиле конструктивизма, "Городок чекистов". Здание было построено в 1932 году в форме полукруга. Это бывшее общежитие, которое в 1961 году было перепрофилировано в гостиницу. Она предлагала гостям 97 номеров, два конференц-зала, ресторан и буфеты. С 2013 года гостиница закрыта.

Как рассказала Юлия Курносенко, в настоящее время прорабатываются вопросы по заключению концессионного соглашения в рамках конкурсных процедур в отношении объекта культурного наследия гостиницы "Исеть". Соответствующее поручение в начале декабря дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В настоящий момент проводится работа по включению гостиницы "Исеть" в перечень культурного наследия ЮНЕСКО и изменение его функционального назначения не допускается, поэтому объект может использоваться только в качестве гостиницы.

Поскольку это объект культурного наследия, имеются ограничения и по его реконструкции, а максимальная звездность, которую может получить "Исеть", составляет три звезды. Однако, по словам Курносенко, именно такой уровень звездности является наиболее ликвидным для города, а удобное географическое расположение объекта позволяет рассчитывать на высокие показатели ее загруженности.

"Мы находимся на стадии инициирования проекта. Определена форма реализации данного объекта - концессионное соглашение. Предметом является – реконструкция и эксплуатация в качестве гостиницы. На данный момент нами проводится работа по определению концепции гостиницы", - подчеркнула она.

В частности, планируется провести форсайт-сессию с участием общественности и деятелей культуры по позиционированию данной гостиницы и возможности оказания иных сопутствующих услуг. К участию планируется привлечь и потенциальных инвесторов.

"Поскольку объект сложный с точки зрения возможностей его приспособления, а также требующий значительного объема инвестиций вне реконструкции, информационная работа с инвестором должна начинаться задолго до размещения сообщения на сайте торгов", - подчеркнула замминистра.

Власти планируют к апрелю завершить разработку конкурсной документации, объявить конкурс и выйти на заключение концессионного соглашения к концу третьего квартала 2019 года.

В настоящий момент неизвестен объем инвестиций в проект, точная цифра будет определена после подготовки проектно-сметной документации и прохождения ее экспертизы.

Секретарь экспертного совета Министерства спорта России Игорь Немов считает, что только 97 номеров мало, необходимо создать на базе гостиницы точки притяжения.

"Как здесь заработать? Государственного заказа сюда не дашь, но, если сюда добавить несколько социальных воронок, тогда получится смысл. Практика показала, чем более многофункционален объект, тем более он будет востребован. Риски снижаются многократно с увеличением направлений развития бизнеса", - подчеркнул он.

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В Екатеринбурге гостиницу "Исеть" отдадут в концессию

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Теги: гостиница, Исеть, объект культурного наследия,



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