11 Декабря 2018
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Экономика Свердловская область

"Вынуждены слушать сказки о "Титановой долине" и забыть о метро". Принят бюджет Екатеринбурга

Дума Екатеринбурга одобрила в первом чтении бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации начальника департамента финансов администрации города Анны Турунцевой, в 2019 году доходы Екатеринбурга составят 40 млрд 907 млн руб., а расходы – 43 млрд 130 млн руб. Таким образом, главный финансовый документ муниципалитета утвержден с дефицитом.

Перед началом голосования представитель КПРФ Роман Ступников предупредил, что фракция коммунистов будет голосовать против, так как они не согласны с принципом формирования казны, когда максимальные средства аккумулируются в региональном бюджете, а затем "спускаются" в муниципалитеты.

"Екатеринбург зарабатывает больше, чем все города Свердловской области вместе взятые, а потом, при распределении средств, вынужден просить деньги у области, - заявил Ступников. - В такой ситуации мы будем вынуждены слушать сказки о "Титановой долине" и забыть о метро".

Его коллега-коммунист Андрей Пирожков дополнил, что бюджет Екатеринбурга не направлен на развитие города.

Однако депутат Владимир Крицкий напомнил, что городской бюджет-2019 впервые за последние годы получил колоссальную поддержку из региональной казны: "Нам такой бюджет и не снился!"

Фракция "Единой России" и ее лидер Ира Овчинникова, предваряя голосование, заявила, что партийцы бюджет-2019 поддерживают единогласно. Не было замечаний и у главы профильной комиссии Елены Бондаренко.

В итоге бюджет принят большинством депутатов.

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"Вынуждены слушать сказки о "Титановой долине" и забыть о метро". Принят бюджет Екатеринбурга

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Теги: екатеринбург, бюджет, депутаты, титановая долина, метро



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