"МРСК Урала" опровергает информацию о зачете переплат между компаниями, размещенную прежним гарантирующим поставщиком

ОАО "МРСК Урала" обратилось к жителям Челябинской области, обратить внимание на то, что информация о зачете переплат между компаниями, которая размещена на сайте предыдущего гарантирующего поставщика, является недостоверной.

"ПАО "Челябэнергосбыт" вводит потребителей в заблуждение, сообщая о зачете излишне уплаченных бытовыми потребителями денежных средств в счёт исполнения обязательств ОАО "МРСК Урала" перед ПАО "Челябэнергосбыт", - пишут в энергокомпании.

Прокуратура региона установила, что предъявление уведомления "Челябэнергосбыта" к "МРСК Урала" о зачете, является нарушением требований ст. 410 ГК РФ.

В энергокомпании отмечают, что возвратить деньги потребителям возможно только при личном обращении жителей в ПАО "Челябэнергосбыт". А в случае отказа необходимо обращаться в суд и прокуратуру.

В данный момент в компании создается реестр лицевых счетов, по которым были совершены переплаты в ПАО "Челябэнергосбыт".

"К этим гражданам временно не будет применяться мера по ограничению режима потребления электроэнергии, пока задолженность перед "МРСК Урала" не превысит переплаты соответствующего потребителя в адрес прежнего сбыта", - уточнили в пресс-службе энергокомпании.