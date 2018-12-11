Депутаты ХМАО одобрили план празднования юбилея парламента. Расходы оплатит бюджет

На последнем в этом году заседании депутаты Югры утвердили план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В программе - торжественный прием, вручение госнаград, информационная кампания. Смета юбилея законодателей еще неизвестна, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2019 г. Думе Югры исполняется 25 лет, в честь этого депутаты решили провести ряд праздничных мероприятий. Поручение оплатить их дано окружному правительству, расходы будут заложены в бюджете на следующий год. О какой именно сумме идет речь, неизвестно, смету позднее утвердит председатель думы Борис Хохряков.

Из бюджета будет оплачена разработка логотипа, посвященного 25-летию со дня образования думы, следует из документов. Другие статьи расходов: организация выставки, сувенирная продукция, награждение депутатов, работников аппарата наградами Ханты- Мансийского автономного округа и госнаградами, государственными наградами Российской Федерации, торжественный прием и экскурсионное сопровождение его участников.

Во время подготовки к юбилею состоятся дни открытых дверей в думе, кроме того, свои мероприятия проведет Молодежный парламент, ассамблея КМН.

Для журналистов состоится конкурс на лучшее освещение законотворческой деятельности думы автономного округа, посвященный круглой дате. Кроме того, запланировано размещение в СМИ материалов о юбилее, а также выпуск книги "25 лет Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", печатной продукции ассамблеи и выпуск фильма о работе парламента.

Напомним, что в 2019 г. дефицит бюджета Югры составит более 20 млрд руб.