Названы регионы РФ с наибольшими долгами населения за услуги ЖКХ

Больше всего семей, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, проживают в Ставропольском крае.

Так, о больших проблемах с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ заявили 33,8 процента жителей региона, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте оказалась Кабардино-Балкария (28,5 процента жителей), третье место делят Чувашская республика и Тыва (по 25 процентов).

Меньше всего семей, столкнувшихся с такой проблемой, в Приморском крае, в Ивановской, Липецкой, Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Здесь доля семей, имеющих трудности с оплатой ЖКХ, менее одного процента.

В ноябре сообщалось, что с начала 2018 года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось на 20,7%. Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,63 млрд рублей, увеличившись за 2018 год на 27,3%.

Между тем, эксперты прогнозируют рост цен в 2019 году на услуги ЖКХ из-за повышения НДС.