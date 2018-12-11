До конца недели Свердловскую область окутает смог

Свердловскую область до конца недели окутает смог. По данным Уральского гидрометцентра, объявляются НМУ первой степени опасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предупреждение продлится с 10 по 14 декабря.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщается на сайте гидрометцентра.

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём составит от -3 до -6, а ночью от -8 до -10 градусов по Цельсию.