11 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

До конца недели Свердловскую область окутает смог

Свердловскую область до конца недели окутает смог. По данным Уральского гидрометцентра, объявляются НМУ первой степени опасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предупреждение продлится с 10 по 14 декабря.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщается на сайте гидрометцентра.

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём составит от -3 до -6, а ночью от -8 до -10 градусов по Цельсию.

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До конца недели Свердловскую область окутает смог

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Теги: Свердловская область, прогноз погоды, смог, предупреждение, синоптики



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