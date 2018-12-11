Молодые семьи из числа обманутых дольщиков Югры получат субсидии на погашение ипотеки

Участники программы Ханты-Мансийского автономного округа по обеспечению жильем молодых семей, которые попали в реестр обманутых дольщиков, получат субсидии на погашение ипотеки. Поправки в закон приняли депутаты думы ХМАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала, что молодые семьи, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, попадут в число льготных категорий для предоставления жилищных субсидий.

Из материалов, внесенных в окружную думу, следует, что шесть человек, внесенных в реестр обманутых дольщиков, являются участниками программы. Необходимые субсидии оцениваются в 7,1 млн руб.