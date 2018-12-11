11 Декабря 2018
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"Покажем, кто в городе хозяин". Мэрия ломает депутатов через колено из-за приватизации МУПов

Сегодня, 11 декабря, при обсуждении повестки очередного заседания думы Екатеринбурга часть депутатов выразила недоумение в связи с не включением в перечень рассматриваемых вопросов прогнозного плана приватизации муниципального имущества, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Дмитрий Сергин напомнил, что думе предстоит рассматривать бюджет города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а приватизация подразумевает получение доходов в муниципальную казну.

Его поддержали коллеги Андрей Пирожков, уточнивший, что вскоре будет запущен механизм акционирования и последующей продажи МУПов, и Владимир Крицкий - по его словам, приватизация муниципального имущества, согласно Уставу города, относится к исключительной компетенции думы.

Позицию депутатов опротестовала начальник юридического отдела представительного органа, заявившая, что в свое время депутаты сами приняли постановление, согласно которому эта компетенция фактически была отдана главе города. В итоге депутатам пришлось согласиться с этими доводами и попросить предоставить информационные материалы о плане приватизации хотя бы ко второму чтению бюджета.

Напомним, приватизация пяти крупнейших предприятий города ("Спецавтобаза", "Екатеринбургобщепит", "Золушка" и другие) стала одним из первых шагов нового главы Александра Высокинского. МУПы планируется продать в следующем году.

"Обезглавили "Спецавтобазу", "Золушка" не получила контракты на следующий год. "Движения" идут и по другим предприятиям, подлежащим приватизации. Все это снижает стоимость предприятий. И на этом фоне МУПы идут под приватизацию. То есть, тот кто будет выкупать, будет это делать в перспективе уже по заниженной цене. Соответственно, бюджет недополучит средства. А потом будем сетовать, что денег в бюджете на врачей и учителей не хватает. При этом коллеги почему-то не желают обсуждать этот вопрос на заседании думы", - прокомментировал Дмитрий Сергин.

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"Покажем, кто в городе хозяин". Мэрия ломает депутатов через колено из-за приватизации МУПов

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Теги: депутаты, гордума, Дмитрий Сергин



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