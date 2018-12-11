Трест "Запсибгидрострой" заплатит "Сургутнефтегазбанку" миллиард по кредитам

Окончен судебный спор "Сургутнефтегазбанка" и треста "Запсибгидрострой", передает корреспондент Накануне.RU.

Суд удовлетворил иск банка. Трест должен заплатить долг в 927 млн 107 тыс. 788 руб. и госпошлину в 200 тыс. руб. Документы об этом появились на сайте югорского Арбитража. В рамках иска в суд поступила апелляция не участвовавшего в процессе "Кошелев-Банка". Организация требует принять обеспечительные меры по спорту треста и "Сургутнефтегазбанка". Ее рассмотрит Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске, заседание назначено на 14.15 22 января 2019 г.

Напомним, в 2016-17 гг. организации заключили семь кредитных договоров. Единой датой возврата денег стало 29 июня 2018 г., однако в тот день платеж не поступил, претензия кредитора осталась без ответа. В итоге "набежавшая" по договорам сумма превысила 900 млн руб. Решить вопрос до суда не вышло.

"Сургутнефтегазбанк" подал иск и потребовал арестовать счета ответчика в пределах суммы требований. Суд принял заявление, а в его обеспечении отказал, в частности, потому, что нет доказательств неудовлетворительного финансового состояния ответчика, документов, подтверждающих сокрытие или уменьшение принадлежащего ему имущества.