Сотрудникам скандального ЕМУП "Золушка" почти год не платили положенную зарплату

Сотрудникам школьно-базовой столовой "Золушка" в Екатеринбурге не платили положенную зарплату. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что четверым работникам предприятия, ведущим трудовую деятельность по внутреннему совместительству, с января по октябрь 2018 года начислялась и выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда.

Тогда прокуратура района внесла представление об устранении нарушений руководителю ЕМУП ШБС "Золушка", а в отношении и.о. директора предприятия и юридического лица возбудила административные дела. После этого задолженность перед работниками на сумму свыше 109,4 тыс. руб. была полностью погашена.

Напомним, что "Золушка" уже не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания в школах Екатеринбурга. В ноябре Следственный комитет провел обыски на предприятии.