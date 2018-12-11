Сотрудникам скандального ЕМУП "Золушка" почти год не платили положенную зарплату

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Сотрудникам скандального ЕМУП "Золушка" почти год не платили положенную зарплату

Сотрудникам школьно-базовой столовой "Золушка" в Екатеринбурге не платили положенную зарплату. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что четверым работникам предприятия, ведущим трудовую деятельность по внутреннему совместительству, с января по октябрь 2018 года начислялась и выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда.

Тогда прокуратура района внесла представление об устранении нарушений руководителю ЕМУП ШБС "Золушка", а в отношении и.о. директора предприятия и юридического лица возбудила административные дела. После этого задолженность перед работниками на сумму свыше 109,4 тыс. руб. была полностью погашена.

Напомним, что "Золушка" уже не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания в школах Екатеринбурга. В ноябре Следственный комитет провел обыски на предприятии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотрудникам скандального ЕМУП "Золушка" почти год не платили положенную зарплату

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Золушка, зарплата, прокуратура, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 965

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети