11 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На ЧЗМК опровергли информацию о приостановлении разрешения на выбросы вредных веществ

АО "Челябинский завод металлоконструкций" опровергло информацию о приостановлении действия разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, официальных документов и уведомлений о приостановлении действия разрешения на выбросы от регионального управления Росприроднадзора завод не получал. Кроме того, нет оснований для такого приостановления до завершения проверки 5 января 2019 г.

До 11 декабря завод должен предоставить документы, в том числе на роботизированную сварочную установку, которая в настоящее время находится в режиме пуско-наладки.

В ЧЗМК подчеркнули, что в ходе проверки не проводились инструментальные замеры выбросов.

"Доказательств превышения выбросов загрязняющих веществ от ЧЗМК в атмосферу не имеется, о чем свидетельствуют все ранее проведенные проверки", - подчеркнули на предприятии.

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На ЧЗМК опровергли информацию о приостановлении разрешения на выбросы вредных веществ

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Теги: ЧЗМК, выбросы, разрешение, росприроднадзор,



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Ранее 07.12.2018 15:03 Мск У ЧЗМК приостановили разрешение на выбросы вредных веществ

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