На ЧЗМК опровергли информацию о приостановлении разрешения на выбросы вредных веществ

АО "Челябинский завод металлоконструкций" опровергло информацию о приостановлении действия разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, официальных документов и уведомлений о приостановлении действия разрешения на выбросы от регионального управления Росприроднадзора завод не получал. Кроме того, нет оснований для такого приостановления до завершения проверки 5 января 2019 г.

До 11 декабря завод должен предоставить документы, в том числе на роботизированную сварочную установку, которая в настоящее время находится в режиме пуско-наладки.

В ЧЗМК подчеркнули, что в ходе проверки не проводились инструментальные замеры выбросов.

"Доказательств превышения выбросов загрязняющих веществ от ЧЗМК в атмосферу не имеется, о чем свидетельствуют все ранее проведенные проверки", - подчеркнули на предприятии.