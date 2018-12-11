11 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале осудили водителя-наркокурьера, который с подельником пытался продать 5 кг гашиша

3,5 года в колонии строгого режима и штраф в 50 тыс. рублей - таков приговор суда в отношении водителя-наркокурьера, который вместе с приятелем пытался продать на территории Южного Урала 5 кг наркотиков.

В апреле этого года в поселке Вахрушево сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, целью которых было продать гашиш, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В отношении другого мужчины пока расследование идет.

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На Южном Урале осудили водителя-наркокурьера, который с подельником пытался продать 5 кг гашиша

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Теги: гашиш, водитель, наркотики, ФСБ, суд



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