На Южном Урале осудили водителя-наркокурьера, который с подельником пытался продать 5 кг гашиша

3,5 года в колонии строгого режима и штраф в 50 тыс. рублей - таков приговор суда в отношении водителя-наркокурьера, который вместе с приятелем пытался продать на территории Южного Урала 5 кг наркотиков.

В апреле этого года в поселке Вахрушево сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, целью которых было продать гашиш, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В отношении другого мужчины пока расследование идет.