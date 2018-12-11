Капитан покидает корабль: Ксения Собчак объявила об уходе из L'Officiel

Ксения Собчак (37) объявила о своем уходе из журнала Lofficiel, в котором она последние несколько лет (за исключением президентской предвыборной кампании) работала главным редактором. Этому предшествовал уход из издания нескольких сотрудников. Так, 3 декабря стало известно об уходе редактора отдела "Красота" Полины Леонтьевой, в августе ушла шеф-редактор сайта журнала Анастасия Полетаева.

Вот что пишет Собчак о ситуации в издании: "Это наш Октябрьский Lofficiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC а потом в Lofficiel), но и настоящим "тренажером духа" общения с начальством. Кто знает -тот поймет.) Будем ждать перемен, и кто знает, может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Проблемы в журнале, в том числе и кадровые, многие эксперты рынка связывают с политикой основателя издательского дома ACMG Александра Федотова. В этом году наиболее заметный скандал с этим издателем был связан с журналом Forbes, однако у других изданий дома тоже возникли сложности. Интересно, что Федотов считался одним из спонсоров президентской кампании Собчак.