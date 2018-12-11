11 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюменской области изъяли крупную партию наркотиков – 50 тысяч доз

На 124 км трассы Курган – Тюмень сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов "Тойоту", управлял которой 39-летний житель Хакасии. Полицейские обратили внимание на неадекватное поведение водителя: он сбивчиво и неуверенно отвечал на вопросы, не мог объяснить, для чего приехал в Тюменскую область, проявлял признаки нервозности и беспокойства. Как оказалось, он вез с собой крупную партию наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МВД.
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В ходе досмотра машины в багажнике нашли 20 пакетиков с порошкообразным и кристаллическим веществом. Анализ показал, что оно является "синтетикой" массой более 10 кг, что можно расфасовать в 50 тыс. разовых доз.

Водитель рассказал, что наркотики купил в Прикамье и возвращался к себе на малую родину. Он уверял, что груз нужен ему для личного потребления, однако вскоре выяснилось, что мужчина – член банды. Он купил "синтетику" для того, чтобы позже раздать "закладчикам", которые начали бы сбывать зелье в регионах Восточной Сибири. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ранее он неоднократно судим за аналогичные преступления.

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В Тюменской области изъяли крупную партию наркотиков – 50 тысяч доз

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Теги: наркотики, синтетика, уголовное дело



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