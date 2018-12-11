11 Декабря 2018
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Общество Уральский ФО

В Челябинской области будут судить судебного пристава, присвоившего деньги должников

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал экс-начальник Увельского РОСП Павел Ершов, который обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКО региона, в период 2017 - начала 2018 годов злоумышленник присвоил и распорядился суммой, превышающей 342 тыс. руб., которые были переданы ему должниками по исполнительным производствам для возврата двум взыскателям.

Деньги, по прошествии года, фигурант вернул только после обращений взыскателей в службу собственной безопасности регионального управления судебных приставов, которые выявили данные преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Челябинской области будут судить судебного пристава, присвоившего деньги должников

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Теги: судебный пристав, хищение



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