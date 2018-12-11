11 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В Нижнем Тагиле погасили многомиллионные долги по зарплате перед работниками теплосетевой компании

Прокуратура Нижняя Тура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО "Городская энергосервисная компания".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре области, предприятие обслуживает шесть муниципальных котельных и централизованные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории округа, а также является теплосетевой организацией.

Как выяснилось, перед 105 работниками компании образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму 3,5 млн руб. - за сентябрь-октябрь текущего года.

Прокурор города внес представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Только после этого задолженность по выплате зарплаты была полностью погашена.

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В Нижнем Тагиле погасили многомиллионные долги по зарплате перед работниками теплосетевой компании

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Теги: зарплата, долги



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