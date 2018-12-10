В резиденции полпреда УрФО 11 уральцам вручили первые паспорта

В резиденции полпреда УрФО 11 юным уральцам вручили паспорта. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Церемония состоялась в рамках приема в честь празднования дня Конституции. В ней приняли участи полпред Николай Цуканов и замначальника управления по вопросам миграции регионального главка МВД подполковник полиции Татьяна Сандрацкая.

"На базе Конституции сформировались институты, без которых не может существовать демократическое государство. Большой вклад в разработку Конституции внесла Уральская юридическая школа и ее основатель Сергей Алексеев. В этом зале присутствуют люди, которые принимали участие в данном процессе. Перед нами живая связь поколений-те, кто создавал новую Россию и те, кто поведет ее в будущее", - отметил Цуканов в ходе церемонии.

В свою очередь представитель свердловского ГУ МВД выразила надежду на то, что ребята, которые сегодня получили паспорта, в будущем достигнут больших успехов, будут работать на благо нашей великой России.