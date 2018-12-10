10 Декабря 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Трансляция Моора набрала больше 200 тысяч просмотров

Онлайн-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора набрала больше 200 тыс. просмотров, передает корреспондент Накануне.RU.

Одновременно трансляцию смотрели свыше 6,5 тыс. человек. Вопросы губернатор разбил по блокам: образование, дорожная инфраструктура, благоустройство, расселение ветхого и аварийного жилья, медицина, ЖКХ и экология. Те жители региона, что не получили ответы на свои вопросы во время прямого эфира, получат ответы от заместителей губернатора и руководителей профильных ведомств.

"Ни один вопрос не останется без объективного и полного ответа", - заявил он.

Сам же Александр Моор пообещал, что встреча в таком формате не последняя и заявил, что возможно, в следующий раз в ней примут участие главы городов и районов, которые также будут отвечать на вопросы жителей муниципалитетов.

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Трансляция Моора набрала больше 200 тысяч просмотров

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Теги: Александр Моор, онлайн конференция, одноклассники



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