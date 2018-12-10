В Молдавии в обход президентского вето проведены антироссийские законы

Конституционный суд Молдавии разрешил обойти президентское вето на ряд законов. ТАСС передаёт, что среди законопроектов, которые Игорь Додон отказался утверждать – провозглашение 9 мая днём Европы. В настоящее время в стране эта дата отмечается как День Победы и день героев, павших за независимость Родины. Среди законов, принимаемых в обход президентского вето также документ, регламентирующий строительство посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона, а также Аудиовизуальный кодекс, содержащий запрет на трансляцию российских телеканалов.

Теперь все эти законы может подписать председатель парламента, или премьер-министр. Согласно молдавскому законодательству президент имеет право отклонить любой законопроект только дважды, после чего Конституционный Суд может разрешить обход вето.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Игоря Додона отстраняли от управления страной в сентябре этого года. Тогда вопреки воле президента, министерские должности получили двое представителей Демократической партии, после того как сам Додон отправил в отставку министра здравоохранения, соцзащиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.