10 Декабря 2018
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Эксперт о сносе приборостроительного завода в Екатеринбурге: "Близкое расположение архитектурных памятников может повлиять на демонтаж здания"

Снос бывшего здания приборостроительного завода в Екатеринбурге может вызвать трудности из-за близкого расположения к нему культурных памятников. Такое опасение высказал председатель национальной палаты архитекторов Михаил Проскурнин, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что недавно гендиректор уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын заявил, что предприятие планирует в будущем снести здание бывшего приборостроительного завода, который находится рядом с резиденцией губернатора Свердловской области на улице Горького, 17. На этом месте УГМК хочет сделать некую "современную точку притяжения", трансформировав новое здание под различные мероприятия.

"Они уже имеют опыт снесения объектов в нашем городе достаточно большой, и думаю, что в очередной раз власти города согласятся с этим, потому что это - УГМК. Тут надо смотреть, что они предложат вместо этого, потому что здание старое, не сказал бы, что оно так сильно нужно на набережной. Смотря что вместо него поставить", - поделился с Накануне.RU Михаил Проскурнин.

По мнению архитектора, здание завода снести можно, но только аккуратно, и если УГМК предложит интересный вариант застройки этой территории с учетом рядом расположенных культурных памятников.

"Хотя тут есть опасение, рядом с этим зданием ведь такой памятник расположен, как резиденция губернатора. Очень осторожно нужно там работать, но это возможно при определенном упорстве, старании и понимании, что это такое. Я думаю, что если они "намылились" это делать, то значит, они смогут это сделать. Тут важно понять, ради чего сносить. Намного интересней можно сделать набережную. Если будет предложено какое-то хорошее решение, то я соглашусь с таким сносом, в отличие от башни", - рассказал архитектор.

ккт космос слушания(2010)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, Исеть, набережная Исети, осушенный берег Исети, небоскрёбы, высотки(2017)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что здание завода находится в непосредственной близости от городской набережной, поэтому новый объект, по мнению эксперта, нужно построить так, чтобы была задействована площадь набережной, а также, чтобы здание хорошо вписалось в общую застройку данной территории.

"А по назначению…ну не жилье же там строить и не какое-то офисное здание. Здесь должно быть такое сооружение, наподобие "Космоса" (киноконцертный театр - прим. ред.), какое-то зрелищное, развлекательное", - считает архитектор.

Стоит напомнить, что в марте этого года по заказу УГМК была снесена недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга. Многие горожане тогда выступали против такой идеи, однако решение о сносе изменено не было. Другим знаковым объектом в центре Екатеринбурга, снесенным компанией УГМК под застройку, был мукомольный завод.

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Эксперт о сносе приборостроительного завода в Екатеринбурге: "Близкое расположение архитектурных памятников может повлиять на демонтаж здания"

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Теги: Михаил Проскурнин, приборостроительный завод, УГМК, снос



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