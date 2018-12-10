Наталья Комарова проведет интернет-конференцию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 14 декабря проведет интернет-конференцию "Югра. Губернатор онлайн". В ее ходе главе региона представят лучшие региональные социальные проекты, предложенные югорчанами, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

В ХМАО уже стартовал прием заявок, инициативы жители могут размещать в официальной группе окружного центра гражданских и социальных инициатив в социальной сети "ВКонтакте".

Проекты принимаются по пяти направлениям: социальное, спортивное, культурное, духовно-патриотическое и креативное.

Во время конференции губернатор лично познакомится с авторами 10 лучших проектов. Реализованы инициативы победителей они могут быть уже в 2019 г., в помощь авторы получат отраслевого эксперта. Победители смогут пройти стажировку в организациях НКО Югры.