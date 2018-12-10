Наталья Комарова проведет интернет-конференцию

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Наталья Комарова проведет интернет-конференцию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 14 декабря проведет интернет-конференцию "Югра. Губернатор онлайн". В ее ходе главе региона представят лучшие региональные социальные проекты, предложенные югорчанами, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

В ХМАО уже стартовал прием заявок, инициативы жители могут размещать в официальной группе окружного центра гражданских и социальных инициатив в социальной сети "ВКонтакте".

Проекты принимаются по пяти направлениям: социальное, спортивное, культурное, духовно-патриотическое и креативное.

Во время конференции губернатор лично познакомится с авторами 10 лучших проектов. Реализованы инициативы победителей они могут быть уже в 2019 г., в помощь авторы получат отраслевого эксперта. Победители смогут пройти стажировку в организациях НКО Югры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Наталья Комарова проведет интернет-конференцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Комарова, Губернатор онлайн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 908

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети