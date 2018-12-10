Тюменские депутаты отказались компенсировать траты на установку счетчиков учета услуг ЖКХ

Тюменская думская оппозиция в очередной раз не смогла продвинуть социально ориентированный законопроект из-за отрицательных заключений областного правительства. В частности, Глеб Трубин от имени фракции ЛДПР предложил компенсировать жителям региона траты на установку приборов учета на услуги ЖКХ за счет бюджетных средств (до 4 тысяч рублей).

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты от "партии власти" отказались вносить данный вопрос на рассмотрение во время заседания комитета по социальной политике.

Депутат Артем Зайцев в защиту законопроекта пояснил, что во многих регионах такие нормы уже действуют и нет никаких формальных причин не принимать его.

Однако спикер профильного комитета Валерий Фальков сослался на наличие отрицательных заключений и призвал голосовать против.