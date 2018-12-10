10 Декабря 2018
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Общество

Татьяна Навка похвасталась первым миллионом и статусом "многодетной мамы"

Фигуристка Татьяна Навка (43) продолжает подготовку к премьере своего ледового шоу "Аленький цветочек". По словам звезды, она "репетирует до 5-7 утра в режиме нон-стоп". Но все же в этом жестком распорядке жена Дмитрия Пескова находит время для маленьких радостей. Например, в выходные Татьяна сходила с семьей на каток у ГУМа на Красной площади. Навка призналась, что в этот день позволила себе "разгрузиться" и ела "пончики, хот-доги, сосиски".

Также Татьяна нашла время для того, чтобы стать мамой – на этот раз крестной. "Теперь у меня есть еще одна дочь! Я стала крестной мамой нашей долгожданной любимой племянницы!!!" – написала звезда в Instagram. Она также поставила хэштег "многодетная мама". Напомним, у Навки две родных дочери: старшая от Александра Жулина, младшая – от Пескова. Также она является мачехой для четырех детей нынешнего мужа от предыдущих браков.

Еще одна радостная новость в блоге Татьяны – количество подписчиков ее страницы в Instagram достигло миллиона. "Я рада, что могу делиться с вами позитивными и забавными моментами из жизни, рабочими успехами, семейными событиями и своими рассуждениями!" – написала в честь "круглой цифры" Навка.  

 

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Татьяна Навка похвасталась первым миллионом и статусом "многодетной мамы"

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Теги: дети татьяны навки, блогер, крестная мать



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