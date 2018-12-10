Благотворительный проект "Екатерининская ассамблея-2018" собрал почти 32 миллиона на лечение тяжелобольных детей

Организаторы и благотворители ежегодного проекта Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей "Екатерининская ассамблея" установили новый рекорд по количеству собранных средств. Сумму в размере 31 млн 700 тыс. руб. в виде гранта направят на реализацию проекта "Русфонд.ИВЛ": для десятков тяжелобольных детей, пациентов Областной детской клинической больницы №1, будут закуплены портативные аппараты искусственной вентиляции лёгких, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который выступил соорганизатором ассамблеи.

Большая часть средств была собрана в день святой Екатерины 7 декабря в ходе благотворительного вечера и аукциона. Мероприятие посетили около 200 гостей, в числе которых были первые лица области и города, собственники и руководители крупнейших промышленных предприятий региона, известные политики, общественники, спортсмены, деятели культуры и искусства. Ведущими мероприятия стали Даниил Макеранец и певец Алексей Кортнев.

Кроме того, на счет проекта в течение года поступали благотворительные пожертвования от партнеров ассамблеи и просто неравнодушных граждан. Таким образом, более 300 тыс. руб. было привлечено по итогам интернет-аукциона, на площадке которого впервые в истории ассамблеи можно было купить некоторые лоты.

"Екатерининская Ассамблея" обращает прекрасные порывы нашей души в реальные добрые дела, способствует тому, чтобы жизнь в нашем регионе и в нашей стране становилась лучше, комфортнее и добрее" – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский поблагодарил всех участников ассамблеи за поддержку.

"Но сегодня необычный день, потому что здесь вы участвуете не как организации или корпорации, а как жители Свердловской области, готовые протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается", - сказал он.

Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что "Екатерининская ассамблея" - это пример возрождающегося российского меценатства.

"Это своего рода посыл ко всем предпринимателям более внимательно относится к тем, кто нуждается в помощи, и по возможности оказывать ее. Особенно приятно, что в этом году ассамблея прошла в день небесной покровительницы нашего города - святой Екатерины", - выступил Александр Андреев.

Таким образом, собранная в этом году сумма на 8 млн 600 тыс. превышает рекорд прошлого года. Тогда благополучателем "Екатерининской ассамблеи" стал проект "Мастерские безграничных возможностей" от ассоциации "Особые люди". До конца декабря 31 млн 700 тысяч рублей будут направлены Русфонду, который потратит эти средства на приобретение переносных аппаратов ИВЛ и НИВЛ для тяжелобольных детей Свердловской области, подопечных Областной детской клинической больницы №1. На сегодняшний день в них нуждаются 78 детей.