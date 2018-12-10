В 2019 году на Южном Урале вырастут пособия и социальные выплаты: Перечень и суммы

В Челябинской области в 2019 году увеличится размер выплат социально незащищенным категориям населения - пособия по уходу за ребенком, маткапитала и других пособий. Повышение заложено и в федеральном и в региональном бюджетах. О росте выплат рассказал заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Александр Журавлев, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, с начала января 2019 года ожидается рост максимального размера ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Если сейчас он равен 24 тысячам рублей, то с 1 января следующего года эта сумма вырастет до 26 тысяч рублей в месяц. Получать это пособие может тот член семьи, который фактически ухаживает за младенцем и поэтому не может работать и получать зарплату. Вырастет и минимальный размер пособия - с 3 тыс. 795 до 4 тыс. 512. Размер этой выплаты привязан к МРОТ, который с 1 января в Челябинской области повышается до 11 тыс. 280 руб. На минимальное пособие по уходу за ребенком могут рассчитывать застрахованные граждане, у которых нет заработка либо маленькая зарплата.

Вырастут минимальный и максимальные размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Минимальный размер такого пособия с 1 января 2019 года увеличится почти до 52 тысяч рублей, а максимальный – будет составлять порядка 301 тысяч рублей. В этом году будущие мамы при выходе в декрет получали 282 тысячи рублей.

Принято решение об индексации федерального материнского (семейного) капитала - повышение произойдет с 2020 года. Предполагается, что его сумма составит 470 тысяч рублей, в настоящее время размер материнского капитала исчисляется 453 тысячами рублей.

Запланировано с начала следующего года и увеличение пособия по безработице. Согласно недавно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлению, с начала следующего года минимальная величина пособия по безработице для граждан, признанных безработными, составит полторы тысячи рублей, максимальная сумма – восемь тысяч рублей. Предполагается. Что для граждан предпенсионного возраста максимальная величина пособия по безработице составит 11 тыс. 280 рублей.

На 4,2% планируется проиндексировать областной материнский (семейный) капитал. Если в этом году он составлял 58 тыс. 978 рублей, то в 2019 году эта сумма должна вырасти до 61 тыс. 455 рублей. С 286 до 298 рублей увеличится пособие на ребенка до полутора лет для малоимущих семей. Также малоимущие семьи могут рассчитывать на увеличение ежемесячной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если в текущем году эта выплата составляла 1 тыс. 213 рублей, то в следующем году она вырастет до 1 тыс. 264 рублей.

Предусмотрены выплаты в проекте бюджета следующего года и по поддержке приемных семей и семей, взявших детей-сирот под опеку. Речь идет о денежных выплатах на бесплатный проезд детей. В следующем году эта сумма составит 503 рубля. Также планируется предоставлять таким семьям выплату в размере 330 рублей на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг для детей, 4 475 рублей приемная или опекунская семья может получить для возмещения расходов за подготовительные курсы по поступлению в высшие учебные и средние специальные учебные заведения. Кроме того, предусмотрена денежная компенсация материального обеспечения ребенка по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении 18 лет. В следующем году эта сумма составит 44 тыс. 763 рубля. Чуть более 31 тысячи рублей планируется выплачивать в следующем года в качестве единовременной выплаты на приобретение мебели.

Планируется в следующем году провести индексацию ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда. Ее размер составит 1 тыс. 353 рублей с учетом телефона и 1 181 рублей - без телефона. Для тружеников тыла ежемесячная денежная выплата в следующем году составит 270 рублей; 1 тыс. 474 рубля в следующем году ежемесячно будут получать реабилитированные граждане и пострадавшие от политических репрессий.

Что касается ежемесячного вознаграждения южноуральцам, которые ухаживают за пожилыми людьми и тех, кто создал приемную семью для пожилого человека либо инвалида, то ее сумма в будущем году составит 8 тыс. 268 рублей. По-прежнему предусмотрены доплаты и сельским специалистам. На 2019 год ежемесячная выплата для них запланирована в сумме 1 тыс. 353 рублей.

Александр Журавлев обращает внимание, что проекту областного бюджета предстоит пройти еще второе и третье чтение. И если потребуется, парламентарии внесут необходимые коррективы и уточнения.