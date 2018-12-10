10 Декабря 2018
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Губернатор Тюменской области рассказал о сроках расселения аварийных домов в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей первой онлайн-конференции в социальной сети "Одноклассники" рассказал о сроках расселения аварийного жилья в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"В последние годы была реализована большая программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. Президент России ставил задачу выполнить эту программу к 1 января 2018 года. Тюменская область была одним из регионов, что завершила эту программу досрочно. После - программы не было, но Тюменская область продолжала расселение домов за счет средств из областного бюджета. Теперь принята новая программа с федеральной поддержкой. Задача расселить и снести аварийные дома признанные таковыми до 1 января 2017 года", - сообщил губернатор, добавив, что регион намерен уложиться в отведенные сроки и расселить аварийные дома за шесть лет.

Отдельно по конкретным адресам губернатор комментировать не стал, поручив профильному ведомству дать ответы тюменцам на интересующие их вопросы.

Отдельно губернатор остановился на вопросах по сносу аварийных домах на Лесобазе. Принято решение создать пятилетнюю программу по сносу домов. Программа расселения сформирована, сообщил глава региона.

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Губернатор Тюменской области рассказал о сроках расселения аварийных домов в регионе

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Теги: аварийное жилье, переселение, программа, Александр Моор, онлайн-конференция



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Развитие сюжета:

Ранее 10.12.2018 16:35 Мск Трансляция Моора набрала больше 200 тысяч просмотров

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