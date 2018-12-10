В Тюменской области на переезде столкнулись машина и поезд

В Заводоуковске на железнодорожном переезде без шлагбаума, расположенном между поселками Речной и Урожайный, столкнулись автомобиль и поезд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД.

В 11.30 66-летний водитель "Лады" 15-й модели пренебрег запрещающим сигналом железнодорожного светофора. Он попытался "проскочить" через переезд перед товарным поездом, но не успел.

Водитель и его супруга водителя получили различные травмы и были доставлены в больницу.