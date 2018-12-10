В Венесуэле разоблачили подготовку госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что Вашингтоном уже запущен процесс подготовки государственного переворота.

Как передаёт РИА "Новости", в ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой будут представлены разоблачённые планы Соединённых Штатов. В заговоре также могут участвовать оппозиция и власти Колумбии. Свергнуть Мадуро планируется при помощи венесуэльских офицеров.

В августе на жизнь президента Венесуэлы было осуществлено покушение с использованием начинённых взрывчаткой беспилотников. С начала ноября Белый Дом ввёл против Каракаса новые санкции.

Сам Мадуро накануне совершил визит в Россию, где достиг соглашений о предоставлении Венесуэле 6 млрд долларов российских инвестиций.